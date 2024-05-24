シュリンク付　ポケモンカード　レイジングサーフ　新品未開封　1BOX　拡張パック

ポケモンカード レイジングサーフ 1BOXシュリンク付き 新品未開封強化拡張パックポケモンカードゲームスカーレット＆バイオレット(1パック/5枚入り 1BOX/30パック入り)新品未開封ですが一度人の手に渡った中古品です細かい所まで気になる方はご遠慮下さいすり替えトラブル防止の為、購入後の返品、返金、キャンセルは対応していません発送時に発送状態の写真を撮っていますプチプチに包んで匿名配送でお送りしますご了承いただける方のみよろしくお願いしますボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)



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