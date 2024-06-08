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- 手塚玉堂 色絵 七宝繋 茶碗 幅約12cm 共布 共箱付 c012641
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商品詳細
■■■商品説明■■■【ご参考】手塚玉堂(てづかぎょくどう)京焼陶芸家。玉堂窯。当代は二代目。・初代(1896〜1977)長野上田市生まれ。大正5年、京都東山に窯を築く。青磁・染付を得意とした京焼界の長老。5男に恵まれ、長男・2代目玉堂、次男・手塚央(ひさし)、三男・手塚大示、五男・手塚石雲(充)が陶芸の道を歩んでいる。・二代(1933〜)本名・慧。初代の長男として生まれ、昭和28年より父の元で茶陶を学ぶ。昭和52年に二代目手塚玉堂を襲名。茶器を主に作陶し、日本各地で個展を開催している。＜状態＞経年による汚れ、スレがあります。(写真参照)商品は画像のもので全てです。状態は画像でご判断お願い致します。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：幅約12cm高さ約6cm
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http://narcologia.ru/goods/perpetual917546.html
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