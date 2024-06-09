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- お値下げ 東洋社製 バイオリン 弓ケース
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商品詳細
東洋社製のバイオリン弓ケースです。4/4が3本入る特注のケースです。中は臙脂のベルベット素材です。仕切り部分に松脂が付いています。神経質な方、ご遠慮下さい。返品はお受けしません。ゆうパックで発送致します。
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