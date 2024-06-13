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オーボエ リード 4本セット ケース付き
商品番号 K19021622090
商品名

オーボエ リード 4本セット ケース付き
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 2,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···オーボエアクセサリー・パーツ···リードこちらの商品ページをご覧頂きありがとうございます！こちらはミディアムソフトタイプになります。6本入りのリードケース付きでこのお値段です！リードケースは自作です。リード底面から差し込むタイプのケースは、内側が削れてしまうのでこちらのタイプがオススメです！チューブに印がありますので少しお安くしております。私の作成するリードは、・口のバテにくい吹奏感か・音程、音色が揃っているか・第2オクターブの吹き心地はどうか・響きを作りやすいかどうかを特に意識して制作しております。特に、口のバテにくさには自信があります。(軽いからバテないという訳ではございません)初心者の方でも音がまとめやすく、なおかつ響きが出しやすいようにバランスを取って作っています！高校生のソロコンテストでの関西大会出場、金賞受賞実績あり。ありがたいことに、ご購入者様から高い評価を頂いております。私の周りのオーボエ吹きからもリピートを頂いております！型:H39材:アリオードチューブ:キアルジ546mmリサイクル全長:70.5mmスクレープ:約10.5mm他に出品しているリードとのセットも可能です。ご希望の場合はコメントください。メルカリでは試奏が出来ませんのでお安く販売しております！作る際どうしても試奏が必要なので、商品の状態は「未使用に近い」とさせてもらっています。きちんと除菌してから、写真のようなケースに入れて発送致します。ご質問や、ご要望なんなりとお申し付けください。オーダーメイドも受け付けておりますので気軽にコメント下さい。
http://narcologia.ru/goods/Persia420388.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox447039.html
http://narcologia.ru/goods/response207842.html
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