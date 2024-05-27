2日間限定特価！！ フウロ SR

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レアリティ...SR※プロフ確認状態ー目立った傷汚れ等ございませんが、素人目ですのでご了承くださいm(__)m写真をご参考ください*__)私的には美品かと思います三重スリーブにてファイルにしっかり保管しております！ポケモンカードゲームポケカフウロ女の子SRsr