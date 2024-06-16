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商品詳細
徳永英明1997年blesstourにて購入。一度も付けていませんが長期自宅保管、経年劣化の為ベルト部分にひび割れ、白斑点等あります。外箱多少ダメージあります。時計部分は目立った傷汚れ等無いかと思いますが見落としあるかも知れません電池入れ替えしていません。神経質な方はご遠慮願います保証期間はとっくに過ぎています。ご購入後のクレーム、リターンは受け付けておりませんプロフィール読んで頂けてない方への質問にはお答え出来ない時もございます。よろしくお願い致します
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