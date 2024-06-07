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RODE NT1 コンデンサーマイク 旧タイプ
商品番号 P54592441386
商品名

RODE NT1 コンデンサーマイク 旧タイプ
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 3,861 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オーストラリア製、RODENT1の旧タイプです。ほとんど使う事もなく、ケースの中でずっと眠っていました。動作確認済み。よろしくお願いいたします。
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