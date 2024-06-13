中国宋時代 定窯 蓮花文玉壶春瓶白磁 陶器　唐物　骨董　美術品　青磁　江戸

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商品詳細
☆★☆販売利益について商品代金¥20,000メルカリにて販売手数料¥2.000送料宅急便（60-160サイズ）¥950※上記は集荷料¥100を含みます※取引完了時に配送料が販売利益から引かれますそれで一点商品のお値段は¥17,050になりますお値引き時にご参考にお願い致します笑➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖☆★☆コンビニ/ATMでのお支払いは、必ず当日にお願いします。☆★☆当日、お支払いがなかった場合、随時キャンセルさせていただきますので…ご理解の上お取引きをお願いします！！★質問等がありましたらコメントにてお知らせ下さい♪★他のサイトにも出品販売していますので突然の削除があるかもしれませんが…ご了承下さい。★ここは、他の「サイト」にての販売よりお安く出していますのでお買い得商品だと思います。よろしくお願いします♪！➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖種類···壺
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