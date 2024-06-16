ボブリーブス 5G 太管テナートロンボーン用マウスピース

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商品詳細
ご覧くださりありがとうございます。BrassArk/BobReevesBrass5GSP(銀メッキ)です。細かいすり傷や使用に伴うシャンク傷はありますが目立った傷や凹みは見られません。純正ケース付。種類···トロンボーンアクセサリー・パーツ···マウスピース
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