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ボブリーブス 5G 太管テナートロンボーン用マウスピース
商品番号 P69774394529
商品名

ボブリーブス 5G 太管テナートロンボーン用マウスピース
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 14,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧くださりありがとうございます。BrassArk/BobReevesBrass5GSP(銀メッキ)です。細かいすり傷や使用に伴うシャンク傷はありますが目立った傷や凹みは見られません。純正ケース付。種類···トロンボーンアクセサリー・パーツ···マウスピース
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