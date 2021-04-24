新品 Sterling MUSIC MANSUB AXIS AX3S White

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商品詳細
新品SterlingbyMUSICMANSUBAXISAX3SWhite(WH)送料無料特価品ボディはバスウッド、ネックはハードメイプル、指版はジャトバです。ジョイントは5点止めボルトオン方式を採用。MUSICMAN(ミュージックマン)直系のブランドSterlingの、お求め易いAX3Sモデル。あのミュージックマンAXIS(アクシス)の弾き易さを踏襲し、2ハムバッカーながら5Wayスイッチにより多様なサウンドを出力でき、オールジャンルに使える一本です。シンクロタイプのトレモロユニット搭載で取り回しも抜群です。【Specifications】Model:AX3SBodyWood:BasswoodBodyColor:White(WH)Bridge:FulcrumTremoloScaleLength:25.5”(64.8cm)NeckRadius:12”(24cm)Frets:22Frets,NarrowNeckWidth:1.65”(42mm)atNut,2.24”(57mm)atLastFretNeckWood:HardMapleFingerboard:JatobaFretMarkers:WhiteDotMarkersTuningMachines:DiecastTrussRod:SingleActionControls:1Volume,1ToneSwitching:5-wayTogglePickupSelectorPickups:HHStrings:.009-.042GigBag
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