白磁面取花瓶　正月作　砥部焼

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商品詳細
白磁面取花瓶 正月作箱付きです。詳しいことは不明ですが、よろしくお願いします。 花瓶と箱のサイズは、写真にてご確認くださいませ。未使用ですが、古いものですので、未使用に近いとしました。画像が全てになります。発送はプチプチに包み、紙袋などで簡易包装になります。その他にもたくさんの商品を出品しております。ぜひ御覧くださいませ。#花瓶#とうき#焼き物#白花瓶#飾り#アンティーク#レトロ#花器#一輪挿し#砥部焼#正月窯#白磁
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