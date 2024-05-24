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白磁面取花瓶　正月作　砥部焼
商品番号 X72798704530
商品名

白磁面取花瓶　正月作　砥部焼
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 6,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

白磁面取花瓶　正月作箱付きです。詳しいことは不明ですが、よろしくお願いします。　花瓶と箱のサイズは、写真にてご確認くださいませ。未使用ですが、古いものですので、未使用に近いとしました。画像が全てになります。発送はプチプチに包み、紙袋などで簡易包装になります。その他にもたくさんの商品を出品しております。ぜひ御覧くださいませ。#花瓶#とうき#焼き物#白花瓶#飾り#アンティーク#レトロ#花器#一輪挿し#砥部焼#正月窯#白磁
http://narcologia.ru/goods/housekeeper72909.html
http://narcologia.ru/goods/stage782097.html
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