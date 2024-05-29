B'z -Whole Lotta NEW LOVE-マキシワンピース

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ご覧頂きありがとうございます。B'zLIVE-GYM2019-WholeLottaNEWLOVE-のグッズ販売で購入したマキシワンピースです。大切に保管しておりましたが、グッズ卒の為出品致します。一度人の手に渡ったものですので、気になる方は、購入をお控え下さい。新品未開封即購入⭕️※返品交換は出来ません