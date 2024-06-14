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ミツル U PSA10 1st Edition CP3
商品番号 C38118879119
商品名

ミツル U PSA10 1st Edition CP3
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品のカード:ポケモンカード番号:032/032トレーナー:ミツルレアリティ:UPSA鑑定:PSA-10GemMint(ケース付き)状態:完璧鑑定、超美品PSA番号:74947391*プロの鑑定済みですので、コレクター目線でのコメントは控えさせて頂きます。画像が全てです。*状態はPSA-10の超美品ですが、10の範囲内でも初期キズ•白カケ•ホロカケ•凹みがある場合がありますので、完ぺきな状態を求めてる方はご遠慮下さい。*PSAケースにも細かい初期傷がある場合がございます。
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