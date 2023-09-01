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【優勝構築】リザードンexデッキ
商品番号 N60771396400
商品名

【優勝構築】リザードンexデッキ
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 3,239 円
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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···RRサプライ···デッキシールド(スリーブ)実際にジムバトルで優勝したガチガチの環境デッキです‼︎初心者の方でも使いやすく楽しいデッキです‼︎折れ対策、濡れ対策はしっかりとさせていただきます。バラ売り不可値下げ不可即購入OKポケモン悪リザードンex3　リザード1　ヒトカゲ3アルセウスVSTAR2　アルセウスV2ピジョットex2　ポッポ2かがやくリザードン1　ミュウ1　マナフィ1グッズバトルVIPパス4　ネストボール2ハイパーボール4　ふしぎなアメ4あなぬけのヒモ1　すごいつりざお1ポケモンのどうぐこだわりベルト1サポートアクロマの実験3　ナンジャモ3　セレナ1ジニア1　ボスの指令3スタジアムボウルタウン2　マグマの滝壺1崩れたスタジアム1エネルギー基本炎エネルギー8　ダブルターボエネルギー2検索用ワードデッキ　ネストボールポケカ　デッキポケモンカードポケカ　構築　デッキ初心者　オススメセットアルセウス　リザードンexピジョットexまとめ売りガチ構築デッキシティーリーグ優勝汎用性デッキパーツシリーズ...構築済みデッキ・その他シリーズ...構築済みデッキ・その他#ポケモンカード#ポケカ#黒炎の支配者#構築済みデッキ#初心者#リザードンex#リザードンデッキ#ピジョットex#リザードンexデッキ#雷デッキ#悪リザードン#ミュウ#ビーダル#ex#ar#sar#sr#リザードン#アルセウスvstar#ルギアvstar#ミュウvmax#デッキ#優勝#サーナイトex#最安値#ロストバレット#バイオレットex#優勝構築#高火力#パオジアン#悪リザードンデッキ#クレイバースト#ロストバレット#ジムバトル#tier4#ポケカ四天王#本格構築#ガチデッキ#vmax#ssr#gx#151#wcs#黒リザードン
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