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BEHRINGER　ベリンガー　コンデンサーマイク B-1
商品番号 I68376383060
商品名

BEHRINGER　ベリンガー　コンデンサーマイク B-1
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

１年半の間、室内で１回/週の頻度で使用した中古ですが、使用感はなく状態は良好です。写真に写っているものがすべてで、本体、ショックマウントおよびXLRケーブル(1.8m)です。マイクの詳細は以下を参照してください。https://www.electori-br.jp/image/custom/products/csv/B-1_P0142_M_JP.pdf
http://narcologia.ru/goods/shuttle58425.html
http://narcologia.ru/goods/troupe694011.html
http://narcologia.ru/goods/update796195.html
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