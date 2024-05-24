ジョン・スキャンラン JOHN SCANLAN 写真 風景 額 美術 photo

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ジョン・スキャンラン美術写真ジョン・スキャンランのコレクションは古い国のヨーロッパの魅力と美しさを体現しています。彼は写真事業をWindowstotheWorldと呼んでいます。彼の写真には本当に伝える力があります。実在する街並みや風景があまりにも美しく 世界には こんなにキレイな家や庭、街、景色 一度訪れてみたいと思うような作品です。とてもキレイな写真です。玄関に飾るのもいいですね。横約６８縦約５８、５(素人採寸)写真家JOHNSCANLANジョンスキャンランphoto額もタイル張りのようになっていてパステルグリーンが印象的です。自宅保管ですのでご理解いただけるかたのご購入をお願い致します。