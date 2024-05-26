ポケモンカードゲーム デッキシールド もふもふ

匿名配送ポケモンカードゲームデッキシールドもふもふ32枚入×2セット新品未開封発売当時新品で購入後暗所で保管していましたが、個人保管になりますので神経質な方、初期傷など細かい点が気になる方は、ご購入をお控えください。発送の際は片面を段ボール、緩衝材で包み、水濡れ対策としてビニールに入れて梱包いたします。即購入OK[専用・取り置き・値引き交渉・バラ売り]はご遠慮ください。ポケモンカードポケカデッキシールドスリーブポケモンセンターニャースメリープチルット



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