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TGS2023 レベルファイブ コンプリートセット イナズマイレブン
商品番号 E76973892281
商品名

TGS2023 レベルファイブ コンプリートセット イナズマイレブン
ブランド名 Espare
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東京ゲームショウTGS2023レベルファイブのゲーム試遊ノベルティと25周年パンフレットのコンプリートセットです。○Level525周年記念パンフレット　過去作から最新タイトルまで25年の歴史を紹介しています○イナズマイレブン試遊の缶バッジセット　イナズマイレブン、スナックワールド、ダンボール戦機○デカポリス試遊の缶バッジセット　デカポリス、レイトン教授、メガトン級ムサシ○ファンタジーライフ試遊の缶バッジセット　ファンタジーライフ、妖怪ウォッチ、二ノ国Level-5LevelFiveInazumaElevenSnackWorldLittleBattlersExperienceDanballSenkiDecapoliceProfessorLaytonMegatonMusashiFantasyLifeYo-kaiWatchNinoKuni
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