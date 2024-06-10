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- TGS2023 レベルファイブ コンプリートセット イナズマイレブン
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商品詳細
東京ゲームショウTGS2023レベルファイブのゲーム試遊ノベルティと25周年パンフレットのコンプリートセットです。○Level525周年記念パンフレット 過去作から最新タイトルまで25年の歴史を紹介しています○イナズマイレブン試遊の缶バッジセット イナズマイレブン、スナックワールド、ダンボール戦機○デカポリス試遊の缶バッジセット デカポリス、レイトン教授、メガトン級ムサシ○ファンタジーライフ試遊の缶バッジセット ファンタジーライフ、妖怪ウォッチ、二ノ国Level-5LevelFiveInazumaElevenSnackWorldLittleBattlersExperienceDanballSenkiDecapoliceProfessorLaytonMegatonMusashiFantasyLifeYo-kaiWatchNinoKuni
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