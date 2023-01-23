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【ジャンク品】組立済み フルメカニクス ガンダムエアリアル他4点セット
商品番号 K22247062867
商品名

【ジャンク品】組立済み フルメカニクス ガンダムエアリアル他4点セット
ブランド名 バンダイスピリッツ
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フルメカニクスガンダムエアリアルHGガンダムエアリアルHGガンダムエアリアル改修型HGガンダムキャリバーンHGミラソウル社製フライトユニット装備組立済み5点セットです飾る場所もないので、お譲りします組立済み品となりますので、ジャンク品扱いです付属品は画像の通りですスミ入れなし、破損や接着箇所等はありません取説は全てお付けしますシールは取説の間に挟み、細かなパーツはチャック付きの袋に入れ、キットはある程度バラして梱包しております(防水、プチプチ梱包しております)ダンボールに入れ、らくらくメルカリ便にて発送致します配送時の破損については対応致しかねますのでご理解の程、よろしくお願い致します即購入可バラ売りは対応できませんご購入後、2日以内に発送致します人気シリーズ···ガンダムプラモデル(ガンプラ)種類···ロボット仕様···プラスチック組立キット
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