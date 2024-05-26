初代宇野宗甕　青磁袴腰香炉　無形文化財　　共箱

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商品詳細
口径 約8,2㎝✕最大胴径 約14,5㎝✕高さ 11,5㎝辰砂と青磁で無形文化財に選定された宇野宗甕の青磁袴腰香炉 共箱です。見込みに四角い印が押してありますが、厚めの釉薬のため少し見えずらいです。1973年 4月28日没箱の底に割れがあります。古い物ですので箱は、やけがあります。純銀松喰鶴火舎は、付属しません。
http://narcologia.ru/goods/rebellion330878.html
http://narcologia.ru/goods/kindness942105.html
http://narcologia.ru/goods/unusable630274.html
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