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TOSHIBA 短波ラジオ　通電　受信ok スピーカー不良　FM/MW/9-SW
商品番号 W58618117049
商品名

TOSHIBA 短波ラジオ　通電　受信ok スピーカー不良　FM/MW/9-SW
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 3,663 円
在庫状況 あり

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商品詳細

単三電池4本で通電確認。スピーカーから音が出ませんでした。イヤホンでFMの受信確認はできました。短波などは知識がない為確認できておりません。電池ボックスの蓋スポンジに劣化ありです。
http://narcologia.ru/goods/Persia957788.html
http://narcologia.ru/goods/revamp153422.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild111752.html TOSHIBA 短波ラジオ 通電 受信ok スピーカー不良 FM/MW/9-SW-
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