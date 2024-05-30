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商品詳細
単三電池4本で通電確認。スピーカーから音が出ませんでした。イヤホンでFMの受信確認はできました。短波などは知識がない為確認できておりません。電池ボックスの蓋スポンジに劣化ありです。
http://narcologia.ru/goods/Persia957788.html
http://narcologia.ru/goods/revamp153422.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild111752.html
TOSHIBA 短波ラジオ 通電 受信ok スピーカー不良 FM/MW/9-SW
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http://narcologia.ru/goods/Persia957788.html
http://narcologia.ru/goods/revamp153422.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild111752.html
TOSHIBA 短波ラジオ 通電 受信ok スピーカー不良 FM/MW/9-SW
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