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絵画・油絵
商品番号 A44964336916
商品名

絵画・油絵
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 16,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

森本草介先生の作品を模写したものと思います。真作を忠実に描いた素敵な作品です。サイズはF10号。よろしければお願いいたします。
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