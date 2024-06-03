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呪術廻戦 夏油傑 非売品 櫻井孝宏サイン入りアクリルプレート
商品番号 J52406066873
商品名

呪術廻戦 夏油傑 非売品 櫻井孝宏サイン入りアクリルプレート
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 25,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コトダマンのキャンペーンで当選した物になります。櫻井孝宏さん直筆のサイン入り呪術廻戦夏油傑アクリルプレート抽選で3名なのでとても貴重な品です。手放したくないのですが、どうしてもお金が必要な為、泣く泣く出品します値下げにつきましては大幅な値下げは出来ませんが、ご相談頂ければ対応致します。当選通知あり袋未開封グッズ種類...アクリルスタンド
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