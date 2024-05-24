【高重量パック×10】 サーチ済み クレイバースト ポケモンカード ポケカ132

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★良かった評価100/100(7/30時点)★★ナンジャモ、ミモザなど多数のSAR.SRの実績★★販売したパックからキラカードが無かった件数0★■商品「クレイバースト」の高重量パック×10です。0.001g単位で計測可能な電子計量器と金属探知機の精密機器によるサーチを行い、厳選して出品しております。商品説明の最下部にある注意事項をご理解頂ける方のみ、ご購入をお願いいたします。■実績✔ナンジャモSARの当たり報告、キハダSARの当たり報告(画像2枚目)など、多数のSARやSRのご報告を頂いております！✔販売した全てのパックからキラカード(Ｒ以上)が出なかったという報告0件です！✔他の出品者にありがちな『サーチ済みのノーマルパックを送り付ける』や『自作自演の当たり評価しか無く、SR以上は全て抜かれている』などは一切ありませんので、ご安心下さい！■配送方法クッションと厚紙で折れ対策、密閉パックで濡れ対策を行い、ゆうパケットポストの匿名配送にて発送いたします。■注意事項※パック内容はランダムなため、中身での残念評価はご遠慮下さい※ノーマルカードのみの前例はありませんが、万が一にキラカードが無かった場合、評価前にご連絡頂ければご対応できます※gの表示がある場合、計量器の種類や個体差によって、画像の数値と比べて若干の誤差が出る可能性があります(最大0.05g程度)※猫を飼っているため、アレルギーの方はお気を付け下さい※SR以上が出ましたら、レア抜きをしていない証明にもなるので評価に書いて頂けると嬉しいです！---------------------検索用--------------------新品未開封SRsrSARsarURurシュリンクBOXboxペリペリカートン金属探知機サーチ高確激高確クレイバーストスノーハザード151黒炎の支配者バイオレットパラダイムトリガーvスターユニバースvユニリザードンナンジャモ リーリエミモザカイマリィサポートPaldeaEvolvedpokemoncardPokémonScarletandViolet