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ポケモンカード　リザードン\u0026テールナーGX RR psa10
商品番号 D40866749032
商品名

ポケモンカード　リザードン\u0026テールナーGX RR psa10
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,847 円
在庫状況 あり

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商品詳細

画像と同じPSA識別番号のものをお送り致します状態については写真をご確認くださいこちらの商品は私自身でPSA鑑定に出し、暗所で保管しているワンオーナー品となりますPSA10.9の評価でも小さなキズ、凹み等がある場合がありますトラブル防止のため、ノークレームノーリターンでお願いいたします。評価に不安がある方の入札は削除させていただく場合があります、あらかじめご了承ください
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