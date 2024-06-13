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徳大寺實堅筆《御自詠書　早春雪懐紙》紙本掛軸横幅　極め箱　肉筆書　　551
商品番号 B45643277986
商品名

徳大寺實堅筆《御自詠書　早春雪懐紙》紙本掛軸横幅　極め箱　肉筆書　　551
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 48,100 円
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商品詳細

書道・習字用品···墨　　　　　　　　徳大寺實堅筆　御自詠書　早春雪懐紙　　　　　　　　　　　【　とくたいじ　さねみ　】　　　　　略歴・・・・1790年~1858年《寛政2年〜安政5年》　　　　　江戸後期の公卿　東山天皇の男系3世子孫【正字体は　實堅】　　　　　御自詠書は　天保10年2月【　1839年】に認められた作　　　　　生田　良平　鑑識【徳大寺左大臣實堅卿御自詠御筆】　　　　　1801年侍従となり、1848年内大臣兼右近衛大将に任じられる　　　　　翌年　辞任　【従一位を授けられる】　　　　　《曽良は猶か須み　郡からも峰雪にまた　さえかえる　　　　　　春乃　初嘉勢》　　　　　《そらはなをかすみ　なからもみねにゆきにまた　さえかえる　　　　　　はるの　はつかぜ》　　　　　この作品は、本物保証品として、平成19年9月14日52800円で購入した作品で御座います。書の形式···掛け軸・掛軸　　　紙本掛軸横幅　　鑑定箱　　箱裏記載の品　　　　　状態　　　経年経過なるも概ね表具　本紙　良い状態です。　　　　　サイズ　　表具　　　112cmX58.5cm本紙　　　35cmX48.5cm箱蓋裏　　短冊書　　36cmX5.5cm極め箱　　67cm7.0cm7.0cm　　　　　　　　　　ゆうパック100サイズにて発送します。　　　　　　　　　　今回整理中にて、155000円で出品いたします。　　　　　　　　　　この作品にご興味のある方は是非宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/preference951538.html
http://narcologia.ru/goods/message922027.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit88686.html

徳大寺實堅筆《御自詠書　早春雪懐紙》紙本掛軸横幅　極め箱　肉筆書　　551
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