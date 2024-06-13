書道・習字用品···墨 徳大寺實堅筆 御自詠書 早春雪懐紙 【 とくたいじ さねみ 】 略歴・・・・1790年~1858年《寛政2年〜安政5年》 江戸後期の公卿 東山天皇の男系3世子孫【正字体は 實堅】 御自詠書は 天保10年2月【 1839年】に認められた作 生田 良平 鑑識【徳大寺左大臣實堅卿御自詠御筆】 1801年侍従となり、1848年内大臣兼右近衛大将に任じられる 翌年 辞任 【従一位を授けられる】 《曽良は猶か須み 郡からも峰雪にまた さえかえる 春乃 初嘉勢》 《そらはなをかすみ なからもみねにゆきにまた さえかえる はるの はつかぜ》 この作品は、本物保証品として、平成19年9月14日52800円で購入した作品で御座います。書の形式···掛け軸・掛軸 紙本掛軸横幅 鑑定箱 箱裏記載の品 状態 経年経過なるも概ね表具 本紙 良い状態です。 サイズ 表具 112cmX58.5cm本紙 35cmX48.5cm箱蓋裏 短冊書 36cmX5.5cm極め箱 67cm7.0cm7.0cm ゆうパック100サイズにて発送します。 今回整理中にて、155000円で出品いたします。 この作品にご興味のある方は是非宜しくお願いします。



徳大寺實堅筆《御自詠書 早春雪懐紙》紙本掛軸横幅 極め箱 肉筆書 551 ...



Ｈ２０４ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『無事』 共箱 『真作』 肉筆 二字書-



Ｈ２０４ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『無事』 共箱 『真作』 肉筆 二字書-



売れ筋】 田辺玄々 スーパーセール】 【茶道具】前大徳寺藤井誡堂和尚 ...



ふるさと割】 レトロ ビンテージ 和紙 版画 千代紙 室町千代紙 ...



新品/取寄品 ポケモンカード クレイバースト ナンジャモ sar ...



水木しげる墨筆イラストサインうちわ-



あいはら友子 『黄色い富士』 15号 【予約販売品】 6000円引き ...



売れ筋】 田辺玄々 スーパーセール】 【茶道具】前大徳寺藤井誡堂和尚 ...



激安単価で激安単価でＪ７７８ 掛軸 黄檗宗 加藤慈光 『松寿千年翠 ...



Ｈ２０４ 掛軸 大徳寺 小林太玄 『無事』 共箱 『真作』 肉筆 二字書-



メタル ▽ HELLOWEEN ハロウィン【Tシャツ L】2018年来日グッズ-



誠実】 寿山石古印材 高山凍石3.2cm! 大型！篆刻 書道 中国骨董 書 ...



市村水香 紙本掛軸 【 七 絶 塞 上 曲 】 肉筆 儒者 軸先木 334 ...



売れ筋】 田辺玄々 スーパーセール】 【茶道具】前大徳寺藤井誡堂和尚 ...