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- 徳大寺實堅筆《御自詠書 早春雪懐紙》紙本掛軸横幅 極め箱 肉筆書 551
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商品詳細
書道・習字用品···墨 徳大寺實堅筆 御自詠書 早春雪懐紙 【 とくたいじ さねみ 】 略歴・・・・1790年~1858年《寛政2年〜安政5年》 江戸後期の公卿 東山天皇の男系3世子孫【正字体は 實堅】 御自詠書は 天保10年2月【 1839年】に認められた作 生田 良平 鑑識【徳大寺左大臣實堅卿御自詠御筆】 1801年侍従となり、1848年内大臣兼右近衛大将に任じられる 翌年 辞任 【従一位を授けられる】 《曽良は猶か須み 郡からも峰雪にまた さえかえる 春乃 初嘉勢》 《そらはなをかすみ なからもみねにゆきにまた さえかえる はるの はつかぜ》 この作品は、本物保証品として、平成19年9月14日52800円で購入した作品で御座います。書の形式···掛け軸・掛軸 紙本掛軸横幅 鑑定箱 箱裏記載の品 状態 経年経過なるも概ね表具 本紙 良い状態です。 サイズ 表具 112cmX58.5cm本紙 35cmX48.5cm箱蓋裏 短冊書 36cmX5.5cm極め箱 67cm7.0cm7.0cm ゆうパック100サイズにて発送します。 今回整理中にて、155000円で出品いたします。 この作品にご興味のある方は是非宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/preference951538.html
http://narcologia.ru/goods/message922027.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit88686.html
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