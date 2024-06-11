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藤原樹 クッション
商品番号 P17612116248
商品名

藤原樹 クッション
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THERAMPAGEの藤原樹くんのLightningデニムverのクッションになります。ミニサイズではなく通常サイズです。袋は譲っていただいた時からそのままです。売り切りたいのでお値段低めに設定しているので値下げは考えておりません。気になる点がございましたらコメントお願いします。即購入可能値下げ待ちのいいねはいりません。購入意志のある方のみいいねお願いします。ランペランページランペイジRAMPAGE藤原樹クッション背景あり
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