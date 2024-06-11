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商品詳細
THERAMPAGEの藤原樹くんのLightningデニムverのクッションになります。ミニサイズではなく通常サイズです。袋は譲っていただいた時からそのままです。売り切りたいのでお値段低めに設定しているので値下げは考えておりません。気になる点がございましたらコメントお願いします。即購入可能値下げ待ちのいいねはいりません。購入意志のある方のみいいねお願いします。ランペランページランペイジRAMPAGE藤原樹クッション背景あり
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