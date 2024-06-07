美少年　DVD 「Spring Paradise〜YOU \u0026 美〜」

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商品詳細
即購入可⭕️▪︎メルカリ便にて匿名配送•追跡可•送料込み▪︎プチプチ緩衝材で保護をして梱包し、ご入金から24時間以内に発送いたします⋆⸜♡⸝⋆✼••┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈••✼【新品未開封品】美少年 DVD「SpringParadise〜YOU\u0026美〜」〈収録内容〉Disc-1「YOU\u0026美」ライブ映像美少年「YOU\u0026美」より、2022年3月の神奈川・ぴあアリーナMM公演の模様を収録Disc-2「YOU\u0026美」ライブドキュメンタリーリハーサルや神奈川公演に加え、愛知にて開催されたグループ初となる単独地方公演の裏側まで密着したドキュメンタリー映像！〈封入特典〉・オフィシャルフォトブック・「SpringParadise～YOU\u0026美～」オリジナルポストカード◼︎お値下げご対応不可
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