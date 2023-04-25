BOSS ボス/Gigcaster 8 (GCS-8) 配信用オーディオミキサー

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商品詳細
新品未使用です。BOSSボス/Gigcaster8(GCS-8)配信用オーディオミキサーGigcaster8は、オーディオおよびビデオコンテンツのライブストリーミングや制作を行うミュージシャン向けに設計された強力なオールインワンオーディオコマンドセンターです。プロフェッショナルなサウンドに必要なすべてのツールを1つのデスクトップインターフェイスにまとめたほか、フェーダー、ノブ、割り当て可能な8つのパッド、鮮やかなカラータッチスクリーンによるライブコントロールにすばやくアクセスできます。ギターやベースをプラグインして、フラッグシップレベルのGTアンプやエフェクトで演奏しましょう。8チャンネルのオーディオミキサーと多数のサウンドシェーピングツール。
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