茶道具　瀬戸焼　黒天目茶碗　二十客　在銘　時代箱付　N　5655A

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種類...茶道具大きさ 高さ約6.5cm 幅約12.3cm十二客に欠け、直しのような箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。