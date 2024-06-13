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商品詳細
かなり歴史を感じる骨董級の三味線です。破れはありますが、張り替えればまだ使えそうです。長い年月、大切に受け継がれてきた物だと伺えます。棹は細めです。三味線に詳しくないので種類など詳細は分かりかねます。画像でご判断お願いいたします。墨絵の描かれた桐箱付きです。三味線がお好き方、昔の物がお好きな方、骨董好きな方、この機会にいかがでしょうか。状態をご納得の上、ご購入後の返品はご容赦ください。
http://narcologia.ru/goods/enquire612489.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose22640.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful774951.html
骨董級の三味線-
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骨董級の三味線 宅込
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