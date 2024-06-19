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suicidal tendencies バンドTシャツ 90年代　グッズ
商品番号 G93833670722
商品名

suicidal tendencies バンドTシャツ 90年代　グッズ
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 5,670 円
在庫状況 あり

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商品詳細

suicidaltendenciesyoucan'tbringmedownツアーのTシャツです。XLサイズ着丈64身幅45フロントとバックにプリントがございます。1990のコピーライトもプリントされていて袖はシングル　裾はダブルとなっております。なかなか出てくる事のない品かと思います。スイサイダル・テンデンシーズtシャツになります。スイサイダル・テンデンシーズは、アメリカ合衆国出身のスラッシュ/ハードコア・バンド。米国西海岸の代表的なハードコアバンドで、1980年代初期はスケーターズロック、以降はスラッシュメタルやファンクの影響を取り入れた「クロスオーバー・スラッシュ」の先駆者となったかなり背景の深いバンドです。90年代初頭のものでヴィンテージ品となります。年代特有の色落ちフェード感があります。
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