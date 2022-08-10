

S.H.Figuarts フレンドリー・ネイバーフッド・スパイダーマン | 魂ウェブ S.H.Figuarts フレンドリー・ネイバーフッド・スパイダーマン | 魂ウェブ



S.H.Figuarts フレンドリー・ネイバーフッド・スパイダーマン【2次：2023年2月発送分】 S.H.Figuarts フレンドリー・ネイバーフッド・スパイダーマン【2次：2023年2月発送分】



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後輩スパイダーマンへアドバイスを投げかけたシーンも再現可能 ... 後輩スパイダーマンへアドバイスを投げかけたシーンも再現可能 ...



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shフィギュアーツフレンドリーネイバーフッドスパイダーマン写真三枚目のように右肩があまり上がりません。4枚目をみていただくと、左肩に比べてヒビ割れがあります。付属品は揃っており、その他は傷汚れ等見受けられません。少しお安くしておりますので、気にならない方どうぞ！#スパイダーマンノーウェイホーム