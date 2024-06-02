PioneerDJM-S9S家庭の環境が変わったので、出品致します。2年間ほど自宅のみでの使用です。動作などの不具合などは一切ございませんが写真にもあげていますが、横フェーダーのスレがございます。その他は綺麗な状態を保つために布をかけて保管していました。電源ケーブルばもちろん付属しています。USBケーブルは、純正以外ですが付属します。基本的には全ての商品を検品して清掃、除菌をしておりますが、画像に写らない(見落としてる)細かなキズやヨゴレがある場合がございます。あくまでも中古品なので、神経質な方はお断りしております。#PioneerDJ#PioneerDJM_S9_S種類···DJコントローラー種類···DJミキサー



DJM-S9-S スクラッチスタイル Serato DJ Pro/rekordbox対応 2ch DJ ...



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DJM-S9-Sを11月下旬に200台限定発売 - News - Pioneer DJ お知らせ



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