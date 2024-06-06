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クサカベ　油絵具　mino
商品番号 R18848519809
商品名

クサカベ　油絵具　mino
ブランド名 クサカベ
特別価格 税込 2,847 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆新品未使用☆【廃盤品】クサカベ最高級油絵具　mino20ml14色セットミノー油絵具は、1顔料1色を主軸とし、色数を限定し、高純度の顔料と油で特性に合わせて製造された最高級の原色油絵具です。いかなる描写技法に対しても最高度の色調と伸び、つやを発揮し、混色しても濁らず、色の利きがよい油絵具です。【内容】ミネラルバイオレット　　　990円カドミウムイエローライト　1430円ウルトラマリンディープ　　715円コバルトブルーライト　　　1430円セルリアンブルー　　　　　2035円ビリジャン　　　　　　　　990円ネープルスイエローフレンチ　715円イエローオーカー　　　　　　715円カドミウムレッドパープル　　2035円カドミウムレッドオレンジ　　2035円カーマインマダー　　　　　　825円バーントシェンナ　　　　　　715円アイボリーブラック　　　　　550円ピーチブラック　　　　　　　715円14色セット　合計　15895円　の商品です。＊バラ売り不可即購入OKです☆(^o^)
http://narcologia.ru/goods/approximate162620.html
http://narcologia.ru/goods/moisture137269.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper976809.html
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ミノー油絵具
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クサカベ 油絵具 mino | tradexautomotive.com
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製品情報 | 絵具のクサカベ
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製品情報 | 絵具のクサカベ
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Amazon | クサカベ ミノー油絵具 9号（40ml）12色セット | 絵具 通販
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クサカベ ミノー油絵具 12色セット 9号チューブ 40ml
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クサカベ油絵具/ミノー油絵具 カラーチャート 【画材の通販は画材販売.jp】
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