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商品詳細
☆新品未使用☆【廃盤品】クサカベ最高級油絵具 mino20ml14色セットミノー油絵具は、1顔料1色を主軸とし、色数を限定し、高純度の顔料と油で特性に合わせて製造された最高級の原色油絵具です。いかなる描写技法に対しても最高度の色調と伸び、つやを発揮し、混色しても濁らず、色の利きがよい油絵具です。【内容】ミネラルバイオレット 990円カドミウムイエローライト 1430円ウルトラマリンディープ 715円コバルトブルーライト 1430円セルリアンブルー 2035円ビリジャン 990円ネープルスイエローフレンチ 715円イエローオーカー 715円カドミウムレッドパープル 2035円カドミウムレッドオレンジ 2035円カーマインマダー 825円バーントシェンナ 715円アイボリーブラック 550円ピーチブラック 715円14色セット 合計 15895円 の商品です。＊バラ売り不可即購入OKです☆(^o^)
http://narcologia.ru/goods/approximate162620.html
http://narcologia.ru/goods/moisture137269.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper976809.html
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ミノー油絵具
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クサカベ 油絵具 mino | tradexautomotive.com
製品情報 | 絵具のクサカベ
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クサカベ ミノー油絵具 12色セット 9号チューブ 40ml
クサカベ油絵具/ミノー油絵具 カラーチャート 【画材の通販は画材販売.jp】
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製品情報 | 絵具のクサカベ
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