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アリア　プロマグナ
商品番号 U99300578704
商品名

アリア　プロマグナ
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

以前こちらの川崎楽器様から購入しましたが諸事情があり、泣く泣く出品させて頂きます。気になる所は写真を掲載してあります（特筆した傷、錆）。また、バックには小さな擦り傷があります。一見状態はあまり良くはありませんが、音はしっかり鳴ってくれます。
http://narcologia.ru/goods/reproduce569455.html
http://narcologia.ru/goods/enquire859289.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring167996.html
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