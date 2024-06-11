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商品詳細
以前こちらの川崎楽器様から購入しましたが諸事情があり、泣く泣く出品させて頂きます。気になる所は写真を掲載してあります（特筆した傷、錆）。また、バックには小さな擦り傷があります。一見状態はあまり良くはありませんが、音はしっかり鳴ってくれます。
http://narcologia.ru/goods/reproduce569455.html
http://narcologia.ru/goods/enquire859289.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring167996.html
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