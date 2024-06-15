総丈 約 166cm×31cm本紙 約 97cm×28cm共箱の蓋に傷みがございます。古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。



Ｃ７４ 掛軸 大徳寺 藤井誡堂 『無心帰大道』 長谷川寛州識箱 『真作 ...



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Ｃ７４ 掛軸 大徳寺 藤井誡堂 『無心帰大道』 長谷川寛州識箱 『真作』 一行書



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