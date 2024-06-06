明治時代に造られた薩摩焼 明山銘の花図茶碗てす。本物保証致します。細部まで丁寧に絵付が施されており時代を経た味わい深い作品です。金の発色も良く上手の薩摩焼です。経年に伴う擦り傷や汚れ等ありますが割れ欠けの無い好状態です。サイズは高さが5cmで直径が10.6cmです。宜しくお願い致します。



明治時代 薩摩焼 明山銘 花図茶碗 細密絵付 本物保証 素敵な 49.0%割引 ...



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