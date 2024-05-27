ポケモンカード☆vstarユニバース

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商品詳細
即購入歓迎です(^^)お値引き、バラ売り不可ポケモンカードVstarユニバース1box未開封シュリンク付き預かり品のため当方知識がありません。お写真で判断つく方のご購入お待ちしております。再シュリンクではないですか？とのご質問がありますが、そんな知識も技術もありませんのでご安心ください(^^)匿名宅急便コンパクトにてお送りします。ボックスパックシングル···ボックス(box)ボックスパックシングル···ボックス(box)
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