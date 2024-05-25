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- 【オフィシャル、ヴィンテージ】ローリングストーンズ稀少 Tシャツ 026
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商品詳細
◯商品概要ローリングストーンズ クルーネックツアーTシャツ ロックT正規品です。柄・デザイン・袖丈・プリント（ロゴなど）は画像参照ください。※画像の色はご使用のディスプレーの設定により、異なる場合があります。ヴィンテージです。素人が長年保管していたものである為、シミやシワがあります。クオリティを求める方は購入をお控え下さい。また画像では確認し辛いシミや汚れ、たたみシワ等もある可能性があります。検品等はしておりますがご留意いただけますよう願います。ご不明点等はお気軽にお問い合わせください。グッズ種類···Tシャツ
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