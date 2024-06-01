❖茶道の先生だった母のコレクション品❖ 大樋湯呑 大樋焼 茶道具 2個 ...

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2023.2.3日、初出品45,000円2023.6月18日値下げ、¥36,00010月15日¥35,000カラー...ブラウン種類...茶道具●大樋長左衛門 ●大樋焼 湯呑 2個 (サイズは一緒)家族コレクションです。頂き品？のようですが高級品で大事にしておりました。お好きな方いかがでしょうか？非常に綺麗な、お品ですv