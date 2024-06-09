ESP BUZZ BASS STFR

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商品詳細
L'Arc~en~CielラルクtetsuyaモデルのBUZZBASSです。プレイヤーズコンデションで、打痕、ペグボタンの曲がり等見受けられますが、トップに傷はありません。ネックはストレート、フレットも8割以上残っています。中古品のためNCNRご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi932747.html
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