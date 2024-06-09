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ESP BUZZ BASS STFR
商品番号 G82741396531
商品名

ESP BUZZ BASS STFR
ブランド名 イーエスピー
特別価格 税込 62,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

L'Arc~en~CielラルクtetsuyaモデルのBUZZBASSです。プレイヤーズコンデションで、打痕、ペグボタンの曲がり等見受けられますが、トップに傷はありません。ネックはストレート、フレットも8割以上残っています。中古品のためNCNRご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi932747.html
http://narcologia.ru/goods/calling328650.html
http://narcologia.ru/goods/approximate552720.html
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