ESP BUZZ BASS STFR

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E-BUZZ BASS STFR

L'Arc~en~CielラルクtetsuyaモデルのBUZZBASSです。プレイヤーズコンデションで、打痕、ペグボタンの曲がり等見受けられますが、トップに傷はありません。ネックはストレート、フレットも8割以上残っています。中古品のためNCNRご了承下さい。