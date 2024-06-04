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新品 KEN YOKOYAMA横山 健『Still Age TourⅡ』Ｔシャツ
商品番号 O49174929511
商品名

新品 KEN YOKOYAMA横山 健『Still Age TourⅡ』Ｔシャツ
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 2,923 円
在庫状況 あり

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商品詳細

横山健（KENYOKOYAMA）『StillAgeTourⅡ』Ｔシャツ新品未使用未開封サイズ：GILDANのMボディのカラー：白北海道の4会場で開催されたツアーのライブ会場で購入しました。バックプリントは赤のザラザラした仕様のPIZZAOFDEATHロゴです。新品未使用ですが、自宅保管していましたので神経質な方はご遠慮ください。#KENYOKOYAMA#横山健#PIZZAOFDEATH#ピザオブデス#ＴシャツKENYOKOYAMA横山健PIZZAOFDEATHピザオブデスKENYOKOYAMA横山健PIZZAOFDEATHピザオブデス
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