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- 新品 KEN YOKOYAMA横山 健『Still Age TourⅡ』Ｔシャツ
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商品詳細
横山健（KENYOKOYAMA）『StillAgeTourⅡ』Ｔシャツ新品未使用未開封サイズ：GILDANのMボディのカラー：白北海道の4会場で開催されたツアーのライブ会場で購入しました。バックプリントは赤のザラザラした仕様のPIZZAOFDEATHロゴです。新品未使用ですが、自宅保管していましたので神経質な方はご遠慮ください。#KENYOKOYAMA#横山健#PIZZAOFDEATH#ピザオブデス#ＴシャツKENYOKOYAMA横山健PIZZAOFDEATHピザオブデスKENYOKOYAMA横山健PIZZAOFDEATHピザオブデス
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