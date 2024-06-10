楽焼　茶碗　在印　桐箱付き

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商品詳細
楽焼 茶碗 在印 桐箱付き新品の桐箱付き（共箱ではありません）【状態】 茶碗＝骨董品 無傷 印がありますが読めません（画像あり）桐箱＝新品 四方桟 袋紐（木綿）渋紙 布 木札付き。（桐箱は画像と同等の品を送ります。 桐箱の木目 渋紙の模様紐の色など変わることがあります。） （状態は画像でご確認ください）【サイズ】口径φ１０３ｍｍ 高８０ｍｍ181113 M T7 楽焼 茶碗 在印 桐箱付きにこるんのふり
http://narcologia.ru/goods/seamless311029.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit4186.html
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≪楽焼 『黒楽 内富士 四方 茶碗』 在印 共箱 共布 栞 楽茶碗
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