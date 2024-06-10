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楽焼　茶碗　在印　桐箱付き
商品番号 U58329754292
商品名

楽焼　茶碗　在印　桐箱付き
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,648 円
在庫状況 あり

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商品詳細

楽焼　茶碗　在印　桐箱付き新品の桐箱付き（共箱ではありません）【状態】　茶碗＝骨董品　無傷　印がありますが読めません（画像あり）桐箱＝新品　四方桟　袋紐（木綿）渋紙　布　木札付き。（桐箱は画像と同等の品を送ります。　桐箱の木目　渋紙の模様紐の色など変わることがあります。）　（状態は画像でご確認ください）【サイズ】口径φ１０３ｍｍ　　高８０ｍｍ181113　M　T7　楽焼　茶碗　在印　桐箱付きにこるんのふり
http://narcologia.ru/goods/seamless311029.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit4186.html
http://narcologia.ru/goods/ordering328979.html
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