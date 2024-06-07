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⭐️ほぼ新品 Prima LEHL プリマ マエストロ T-5C 絵付 陶器製
商品番号 L36378717402
商品名

⭐️ほぼ新品 Prima LEHL プリマ マエストロ T-5C 絵付 陶器製
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 3,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PrimaLEHLプリママエストロオカリナT-5CMAESTRO絵付ハンドメイド発泡スチロールの箱に入れたまま、ほとんど使用することなく長期自宅保管していました。ハンドメイドのオカリナです。簡単な説明書と楽譜が付いています。ほぼ未使用なので傷汚れはありませんが、写真にてご確認ください。種類...オカリナ
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