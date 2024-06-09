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ポケモンカードe 【特価】水の都のラティアス\u0026水の都のラティオス 全面ホロ
商品番号 O48999519748
商品名

ポケモンカードe 【特価】水の都のラティアス\u0026水の都のラティオス 全面ホロ
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,699 円
在庫状況 あり

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商品詳細

［商品情報]ポケモンカードe【特価】水の都のラティアス\u0026水の都のラティオスラティアスのみ全ホロ強めラティオス全ホロ弱め[状態]・プレイ用※状態表記に関わらず、トラブル防止のため一律プレイ用でお願いいたします。※即購入可能です。発送の際は、ローダーに入れ段ボールでの補強、濡れ防止対策をし、丁寧に梱包させていただきます。その他質問等ありましたらお気軽にお声掛けください。詳細は画像をご確認ください。※値下げ不可#ポケットモンスター#PokemonPokmonTradingCardGameポケモンカードゲーム旧裏面evswebexsrVstarプロモひかる
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