BiSH ピクチャーチケット用　ガラス盾

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商品詳細
BiSHBye-ByeShowforNever東京ドーム ピクチャーチケット用 ガラス盾10万チケット特典の記念品(非売品)です。チケットを収納して飾ることができます内容確認するため開封し袋から出しましたが、緩衝材も新品の状態です。専用の箱付です。
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