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BiSH ピクチャーチケット用　ガラス盾
商品番号 G74230558901
商品名

BiSH ピクチャーチケット用　ガラス盾
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 7,990 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BiSHBye-ByeShowforNever東京ドーム　ピクチャーチケット用　ガラス盾10万チケット特典の記念品(非売品)です。チケットを収納して飾ることができます内容確認するため開封し袋から出しましたが、緩衝材も新品の状態です。専用の箱付です。
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