キャットケージ2段キャットハウスネコハウス脱走防止多頭飼いペットケージ【グリーン

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Description・素材線材：スチール（粉体塗装）ジョイント、扉ロック、トレー：ポリプロピレン・商品サイズ100×65.5×120cm・梱包数1・梱包サイズ103.5×68.3×14.7cm・重量（N.W.）16.5kg・重量（G.W.）18kg・組立品/完成品組立品Featuresこの商品について：◎01一段タイプとしても使用可能◎02錆びにくいエポキシ樹脂塗料◎03広々としたスペースで窮屈しない◎04つまみタイプのドアがいたずらにくい◎05広い棚板でののびのびリラックス◎06梯子付き◎07飛び出し防止屋根付き商品の説明：◆01一段タイプとしても使用可能子猫一匹は一段、大きくなってきたら、家族が増えたら、新しい猫ちゃんを迎えることになったら、二段に増築し、楽しくアレンジできます。◆02錆びにくいエポキシ樹脂塗料耐食性、耐磨耗性に優れていて、末永くお使いいただけます。◆03広々としたスペースで窮屈しない多頭飼いさんにも便利に使える余裕サイズ、広々とした空間で自由自在。＊猫ちゃんがケージに慣れない場合は猫のお気に入りものを入れるのがおすすめです。◆04つまみタイプのドアがいたずらにくいすべての段に扉がついているので、にゃんこやモノの出し入れが簡単です。◆05広い棚板でののびのびリラックス広々とした棚板があり、猫ちゃんがのんびりリラックスできます。サイズが十分あるので、棚板に猫ベッドやおもちゃなども置ける。◆06梯子付き上り下りしやすい梯子付属、子猫やシニア猫でも使いやすいです。◆07飛び出し防止屋根付き屋根付きので、猫が飛び出しを防止できます。