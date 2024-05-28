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ペット用 ドライブシート 汎用版 全車種 車ペットシート 後部座席可視メッシュ⑪
商品番号 A88275004528
商品名

ペット用 ドライブシート 汎用版 全車種 車ペットシート 後部座席可視メッシュ⑪
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,545 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❤ご購入前に一声かけてください♪もちろん新品未使用です★お値下げ不可です！【汎用タイプのドライブシート】サイズ：135（幅）x45（横）x45（高さ）cm（詳しい寸法は写真をご参照ください。）；ハッチバック、ステーションワゴン、SUV、MPVまで、様々な自動車に使える汎用性が高いシートカバーです。適用対象：小中大型犬、猫、荷物など。取り付けも簡単で、ヘッドレストにバックルをかけるだけで、取付け完了です。購入前にサイズを測ってください。【ペットと一緒に後部座席に乗れる】ファスナー付きなので、前の右カバーをおろし、フックで可視メッシュ窓をヘッドレストに固定して、ペットと一緒に後部座席に乗れる。飼い主がペットと一緒にいることで、旅先でのペットの不安を減らすことができます。また、ほかのシーンに合わせて、シートカバー、トランクシート、アウトドアではレジャーシートなど、様々な使い方ができます。【二重の滑りとめデザイン】ドライブシートの裏面には滑り止めのPVCメッシュとシート固定ベルトがあり、マットの安定性を強化し、運転中のマットの動きを防ぎ、ペットが滑って落下することを防ぎます。【質が全面的にグレードアップされたドライブシート】高品質600Dオックスフォード撥水生地＋厚型のPVC素材＋100ｇPP綿＋210Dオックスフォードインナー＋PVC滑りとめ底を採用しておるシートです。表面は600Dオックスフォードが耐久性があり、傷がつきにくいです。また、撥水加工で、ペットのおしっこ、水など、すぐ拭き取ることができます。中は厚型のPVC生地が採用しており、傘や浮き輪など濡れた物を置いても、水分が染み込むことなく、車の座席が濡れられないです。【メッシュ窓・収納ポケット付き】可視メッシュ窓を付きなので、空気循環が良くなり、エアコンのエアコンの冷たい空気も後部座席に届けられます。そのほか、飼い主とペットが互いの様子が見えるから、ペットの不安を減らすことができます。また、可視メッシュン窓には、、抜け毛、細かいゴミなどを車に落ちないように約５cmのオックスフォード生地をデザインされました。ポケットが付き、ペット用品、おもちゃ、食べ物などの小物を入れることができ、とても便利です。
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