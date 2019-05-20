マンダリンブラザーズドライブベッド

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商品詳細
2~3回ほど使用。うちのわんちゃんは気に入らなかったようです。ホームクリーニング後 自宅保管。柔軟剤は使用していません。美品ですが臭いなど気にされる方はご遠慮下さい。折りたたんでの発送となります。
http://narcologia.ru/goods/protein124134.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect722270.html
http://narcologia.ru/goods/cotton774561.html
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